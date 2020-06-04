Українські парламентарі підтримали законопроект про зміну військових звань в армії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради на YouTube.

Так, мова йде про законопроект №2247, який передбачає внесення змін у Статут внутрішньої служби ЗСУ. Його без обговорення підтримали 291 народний депутат.

Даний проект закону передбачає, що в армії з'являться наступні звання: полковник, капітан 1 рангу, бригадні генерали, коммодоры, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали.

За це звання «генерал-полковник», «адмірал» і «генерал армії України» будуть замінені на «генерал» і «адмірал». При цьому «генерал-полковник» змінять на «генерал-лейтенант».

Як повідомлялося раніше, парламент внесли проект закону, який передбачає скорочення військових звань в Україні.

Так міністри пропонують замінити старшин та прапорщиків на штаб-сержантів та майстер-сержантів.

Ще у документі вказано, що мають намір змінити і корабельні звання: мічмана замінити штаб-старшиною, старшого мічмана – майстер-старшиною, а також ввести нові звання: старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

Зазначимо, що наразі у ВСУ існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Нагадаємо, що українська армія здивувала результатом у світовому рейтингу військ.

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