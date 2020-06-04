Про це потрібно пам'ятати

5 червня українські кафе і ресторани зможуть повернутися до звичного режиму роботи, проте залишаться деякі обмеження

Вже з п'ятниці українці зможуть поїсти в залах ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування, які були змушені закрити свої внутрішні приміщення через карантин. Тим не менш у МОЗ нагадали, що не знімаються всі обмеження.

Так, при відвідуванні кафе і ресторанів буде заборонено:

входити в зал без супроводу працівника закладу;

збиратися за столом у кількості більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей);

використовувати дитячі кімнати, влаштовувати свята, банкети, майстер-класи та інші масові заходи, розраховані на більш 10 осіб;

готувати страви на відкритих кухнях, якщо вони не захищені спеціальною перегородкою;

використовувати буфети з самообслуговуванням, в тому числі для самостійного наливання напоїв, а також самообслуговування, в закладах швидкого харчування.

Також зазначається, що обслуговуючий персонал повинен видавати підноси, страви, напої та столові предмети на прохання відвідувачів.

У свою чергу, правила роботи літніх терас поки залишаються без змін.

Раніше ми писали, що в Києві можуть посилити карантин через зростання захворюваності китайським вірусом. Про це заявив заступник глави Моз, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що рішення про "відкат" до попередніх карантинних заходів приймає регіональна комісія, якщо захворюваність росте протягом трьох днів.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінова заява санлікаря Ляшка, «завтра-післязавтра…».

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