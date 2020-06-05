Українцям розповіли, які обмеження залишаються в силі, незважаючи на введення адаптивного карантину

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

Так, українцям і далі потрібно дотримуватися соціальну дистанцію і носити медичну маску.

Глава Моз нагадав, що кількість нових інфікованих в останні дні зростає.

"Обрана стратегія - стратегія стримування. Але вона жодним чином не скасовує масочний режим і дотримання соціальної дистанції. Ще раз хочу підкреслити - мова йде про ваше здоров'я", - підсумував Степанов.

За останню добу, 4 червня, в Україні китайський вірус підтвердили у 553 чоловік, 330 хворих одужали, 15 осіб померли від ускладнень. Найбільше нових випадків в Києві (82) Львівської області (73) та Рівненської області (57).

Загалом в Україні захворіли 25 963 людини, 11 372 - одужали, 762 випадки стали летальними.

Зазначимо, слова міністра активно коментують у мережі.

"Маски в метро в приміщенні ок, але на вулиці марення, плюс з завтрашнього дня до 30 спеки, нехай самі спробують навіть з охороною по вулиці при + 30 пройтися", "Потерпіть, затарились сильно масками як розпродадуть, настане послаблення карантину з об'єктивних причин", "З дистанцією все зрозуміло. Максим, поясніть з медичної точки зору доцільність крім фінансової носіння маски здоровою людиною за межами медичного закладу. Це вже навіть не маразм, а щось страшніше коли людина на пробіжці біжить в масці, велосипедист їде в масці, людина в своєму авто їде один теж в масці", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінове заяву санлікаря Ляшко, «завтра-післязавтра…».

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