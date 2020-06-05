Колишній народний депутат України Володимир Парасюк засудив українців, які вирушають на заробітки в РФ
Слова екс-нардепа призводять Вести.
За його словами, за нинішньої ситуації на Донбасі - це неприпустимо.
Також Парасюк порадив таким українцям не повертатися на батьківщину.
За його словами, людям, які їдуть в Росію жити і працювати, не варто повертатися в Україну зовсім.
Обвал долара, нові правила карантину і підвищення пенсій – головне за ніч
Дочка Галкіна і Пугачової приголомшила дивним вбранням на прогулянці, Наташа Корольова не змовчала: «Схожа на...»
Російська Кардашьян розляглася на шезлонгу і "втратила" бікіні між пишних форм: "Прекрасна"
За серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"
"Я дивлюся реально на речі і хочу сказати, ми завжди запитуємо їх думку, через те, що "вони працюють там Росії". Їм хтось забороняє туди їхати? Так їдьте, можете навіть з речами. І більше не повертатися. Тут стоїть питання, чому ми не запитуємо думки родичів загиблих учасників АТО або самих учасників АТО? Дивімось двосторонньо на ці речі", - заявив нардеп.
Раніше телеведучий Остап Дроздов висловив схожу думку про заробітчан в Росії.
За його словами, з РФ пора припинити будь-яку співпрацю і заборонити все, що пов'язане з цією країною.
"Російські книги – геть. Російські медіа – геть. Російську церкву – геть. Російську попсу і серіальчики – геть. Торгівлю з Росією – припинити. Літаки приземлити, човни зачохлити, потяги – в депо. Будь-які взаємини з ґвалтівником треба було обірвати ще давно, а не на п’ятому році війни. І нехай наші галицькі заробітчани поцілують себе в жопу і їдуть у підмосков'ї через Білорусь", - заявив він.