Колишній народний депутат України Володимир Парасюк засудив українців, які вирушають на заробітки в РФ



Слова екс-нардепа призводять Вести.



За його словами, за нинішньої ситуації на Донбасі - це неприпустимо.

"Це неправильно (відправлятися на заробітки в РФ - ред.). Скільки там грошей ні було зароблено, скільки б вони їх не привезли в Україну, я це ніколи не буду сприймати однієї простої причини: ми вже десятки людей втратили під час боротьби проти цього ворога", зазначив він ще в 2016 році.