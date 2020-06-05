У мережі з'явилося яскраве відео удару ЗСУ на Донбасі

Під час обстрілу позицій Збройних сил України в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українськими бійцями був виявлений і знищений мінометний розрахунок бойовиків.

Таке відео опублікував на своєму каналі в Youtube волонтер Роман Доник. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Кадри, зняті з повітря, демонструють, як був уничтожен120-мм міномет, обстреливавший позиції ВСУ. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати (з 9:43 хв), але безуспішно.

"Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони", - сказано у підписі до відео.

Українці захоплюються спритністю військових. "Ай, молодці хлопці!", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, за добу, 4 червня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонено "Мінськом" озброєння.

Нагадаємо, за травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів.

При цьому кількість постраждалих та травмованих майже вдвічі вище, їх загальна кількість - 94.

Крім того, в травні українські військові підбили і ліквідували 7 одиниць озброєння і бронетехніки противника.

Нагадаємо, що українська армія здивувала результатом у світовому рейтингу військ.

Як повідомляла Politeka, українські військові вразили командира НАТО.

Також Politeka писала, що ВСУ назвали число героїв, які віддали життя на Донбасі: «2018 став чорним роком для України».