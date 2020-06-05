Масштабні бунти в США, мародерство і "подвійні стандарти" нагадали українцям нашу країну в останні кілька років

Як передає Politeka.net, про це у новому випуску програми «НеДобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Блогер прокоментував події, які зараз відбуваються в США, а також роз'яснив, як вони пов'язані з Україною і що нас чекає надалі.

"Вам це щось нагадує, чи не так? Це ж все наша Україна останніх років. Україна подвійних стандартів. Захоплення облради у Львові – це повалення злочинного режиму. А захоплення облради у Харкові – це акт сепаратизму. Вбивці міліціонерів на Майдані отримують амністію. А вбивці майданівців йдуть за кримінальною статтею. В Штатах зараз відбувається той самий сценарій. Скрізь, де при владі губернатори-демократи – повна бездіяльність поліції", - поділився своєю думкою Лесєв.

Правда, відзначив деякі відмінності. В бунті американців немає політичної складової, як було в Україні.

"Відбуваються банальні погроми магазинів. Масовий грабіж і крадіжки, - уточнив блогер. - А Трамп кидається в Твіттері і нічого не може зробити. Це той випадок, коли в суперпрезидентській країні, де немає навіть голови уряду – президент виявився позбавлений повноти влади. Президент не може придушити бандитські бунти. Не може, тому що за його пост йде кулуарна боротьба".

І ось саме останній фактор безпосередньо стосується майбутнього України - неясно, хто в разі відставки Трампа, займе його місце.

"Ми живемо в країні, де частина еліти давно вже лягла під Демпартію США. Питання не в тому, чи хороший або поганий Трамп. І гарна чи погана Демпартія. Питання в іншому – ми живемо в країні з компрадорською елітою. З усіма цими ситниками і лещенками, які обслуговують інтереси іноземної держави. З Порошенком, який готовий призначати чиновників по дзвінку іноземців... І подивіться, до чого ми докотилися. Ми як наложниці в султанському гаремі. Чекаємо, хто займе престол у Вашингтоні, щоб дізнатися, хто ж нас буде тра*ати. Ось це – ціна втрати своєї суб'єктності", - пояснив Лесєв.

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