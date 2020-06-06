З'явився проект формату майбутніх районів по кожній області

Як передає Politeka.net, відповідні знімки та інформацію надали в Міністерстві розвитку громад і територій.

Відомо, що карти майбутніх районів були підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій і тривалих консультацій з асоціаціями та експертами.

Також, це проект вже направили на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування.

Рекомендації визначають нижчу межу кількості населення в майбутньому районі – 150 тисяч жителів. Цей критерій, у свою чергу, базується на «Номенклатури територіальних одиниць NUTS-3» Європейського Союзу.

варто відзначити, що це лише перший проектний документ, який ще може зміниться перед затвердженням уряду.

Як тепер, можливо, будуть виглядати регіони України.

Вінницька, Волинська і Дніпропетровська області.

Донецька, Житомирська та Закарпатська.

Київська, Івано-Франківська та Запорізька.

Кіровоградська, Луганська та Львівська.

Миколаївська, Одеська і Полтавська.

Рівненська, Сумська та Тернопільська

Харківська, Хмельницька і Херсонська.

Черкаська, Чернівецька і Чернігівська.

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