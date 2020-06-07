Шість років життя в окупації перетворили Донбасс з одного з найбільш красивих і успішних міст в занедбане місце

Залізничне сполучення на окупованому бойовиками Донбасі простоює через непотрібність, причому настільки занепадає, що склади, які залишилися на рейках заростають деревами. Про це повідомляється на Twitter-сторінці hochu_dodomu.

"Рутченкове. Вже дерева пробиваються між складами", - йдеться у підписі до знімків.

На кадрах дійсно видно залізничні вагони, які стоять на станції не один місяць і вже встигли зарости зеленою рослинністю.

Рутченково - станція Донецької залізниці. Знаходиться в Кіровському районі міста Донецька. Є вузловою станцією. Від станції відходить гілка на Цукуриху і Покровськ. Станом на серпень 2019 року станція обслуговує потяги за напрямками "Донецьк - Оленівка" і "Донецьк - Мандрикіне".

Користувачі мережі відразу взялися коментувати кадри, багато з них обурені через ситуацію, що склалася, інші порівняли побачене в Донецьку з подіями в Абхазії.

"Прям Абхазія", "Люків не вистачає у вагонах, ворота розкриті, хороший металобрухт поки не згниє повністю", "Ріжуть не поспішаючи , там далі вагони раніше ремонтували, тепер у зворотний бік", "бачу бурхливий розквіт економіки", "екологія поліпшується".

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