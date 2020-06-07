У зв'язку із збільшенням випадків зараження китайським вірусом у двох областях скасували заходи щодо ослаблення карантину

Зокрема, закрито дитячі садки, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів. Прес-служба Міністерства охорони здоров'я уточнила, що карантин не послаблять у Волинській і Донецькій області.

Донецької області призупинено міжміське автобусне сполучення.

Ковелі та Володимир-Волинському районах Волинської області, у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією, зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без послаблень.

Також в цих районах немає зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки і висадки пасажирів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що посилення карантину в цих регіонах демонструє відповідальність місцевої влади, які бачать, що не варто поспішати.

"Ми бачимо, що введений адаптивний карантин працює. В областях, в яких складна епідемічна ситуації, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, у кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", – прокоментував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінове заяву санлікаря Ляшко, «завтра-післязавтра…».

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