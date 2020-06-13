Різке збільшення кількості захворілих в останні кілька днів вплинуло на рішення МОЗ змінити правила карантину
Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов нагадав під час брифінгу в суботу, 13 червня, що ослаблення обмежень, оголошене раніше, не знімає повністю карантину. Через те, що українці порушують правила, спостерігається різкий стрибок захворюваності. За останню добу встановлений новий антирекорд - 753 випадки зараження китайським вірусом - тому уряд змушений вживати відповідні заходи.
На засіданні Кабміну, яке відбулося 12 червня, були внесені зміни в постанову, яка регулює карантин. Було обмежено діяльність кінотеатрів і проведення пробного ЗНО. Іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявності страхового поліса на витрати на лікування COVID-19.
Зокрема в Україні заборонили:
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- відновлення роботи кінотеатрів;
- проведення пробного ЗНО, запланованого на 15 червня;
- перетинання кордону іноземцями або особами без громадянства у разі відсутності страхового поліса, що покриває витрати на лікування COVID-19;
- в'їзд з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей без згоди на самоізоляцію з допомогою електронного сервісу "Дій вдома".
Раніше ми повідомляли, 12 червня китайський вірус виявили у першої леді Олени Зеленської. В результаті цього, президент переходить до режиму роботи за спецпротоколом (зазначимо, у Володимира Зеленського тест на вірус негативний).
"Прийнятий спеціальний протокол режиму роботи президента, відповідний як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", – повідомлялося на сайті Офісу президента.
Тепер Зеленському щодня проводитимуть тестування методами ІФА і ПЛР. Більше того, йому обмежать коло спілкування, а всі наради проводитимуться виключно в онлайн-режимі. Крім того, очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні розкладу виключаються.
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Як повідомляла Politeka, Коронавірус у Олени Зеленської, термінове заяву: що відомо про стан першої леді
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