"Є "дзвіночки", які вимагають реакції"

Зростання захворюваності китайським вірусом і новий антирекорд, встановлений 13 червня, став причиною термінової наради президента Володимира Зеленського з міністрами і представниками Нацполіції

Селекторна нарада відбулася в суботу, 13 червня, передає Рoliteka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Глава держави висловив стурбованість різким стрибком кількості хворих і зажадав від Кабміну і правоохоронців дієвої стратегії для недопущення епідемії.

"Вже третю добу у нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину і очікую від вас прогнозів і рішень", - заявив Зеленський.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, "причин для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції". Глава уряду запропонував посилити контроль заходів адаптивного карантину.

Зеленський погодився зі Шмигалем і підкреслив, що "треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей".

За словами президета, відповідальність за скупчення лежить на установах і платформах, які повинні забезпечити дотримання правил, прописаних Кабміном.

Раніше ми повідомляли, МОЗ 13 червня заявив про посилення деяких обмежень. А саме, в Україні заборонили роботу кінотеатрів, скасували пробне ЗНО 15 червня, заборонили перетин кордону іноземцями або особами без громадянства у разі відсутності страхового поліса, що покриває витрати на лікування.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо про те, що дружина президента Олена Зеленська заражена китайським вірусом. У зв'язку з цим глава держави, у якого тест виявився негативним, перейшов на роботу в режимі спецпротоколу.

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