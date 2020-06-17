Колишній депутат Верховної Ради від "ВО Свобода" Андрій Міщенко різко висловився про скандал з російською мовою в МакДональдзі

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як стверджує колишній нардеп, російськомовним не місце в МакДональдзі.

"А що забули в МакДональдзі ізикоблюющі (російськомовні - ред.)? Горілку там не наливають, оселедець з салатом для покійних (олів'є) не подають, курити не дозволяють, мордобоїв немає їх найвищої православного божества Х...я, яке вони оспівують від Владивостока до Лондона, написавши його ім'я, де тільки є можливість, на стіні в туалеті закладу я не зустрічав. Ще є безліч ригалівок в Україні, серцю милих російській душі, а в той МакДональдз, був би я москалем - й ногою не ступив", - повідомив він.

Більш того, він закликав незадоволених відсутністю російської мови в мережі фаст-фуду покинути Україну.

"А взагалі треба брати вище і бойкотувати не МакДональдз, а Україну - і виїхати звідси до свого божества", - упевнений колишній депутат.

Нагадаємо, що в мережі звернули увагу на те, що McDonalds в Україні пропонує тільки дві мови меню – українська та англійська.

Можливість вибрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.

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