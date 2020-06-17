Погода явно випробовує українців на міцність: спека змінюється дощами і навпаки, із блискавичною швидкістю

Четвер, 18 червня не стане винятком - значна частина території України все ще буде перебувати в зоні зниженого атмосферного тиску. Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко у себе на Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net.

Так, завтра очікуються короткочасні дощі, грози, можливі локальні шквали і град. Велика ймовірність, що негода розгуляється на Заході, у північних областях та на Вінниччині.

На Сході, у південній частині та більшості центральних областей завтра буде більше сонця, ніж дощових хмар - правда, в денні години можливі локальні удари стихії.

Але все ж рекордсменом по тяжінню вологи на свою голову залишаються західні території.

Температура повітря 18 червня вдень очікується в межах 27-30 градусів тепла, на сході України до +33 градусів, у західних областях посвіжішає до 23-28 градусів зі знаком +.

Київ завтра накриють короткочасні дощі з грозами. Температурний максимум буде +30 градусів. При цьому Діденко зазначила, що з понеділка "похолоднішає" до +22 градусів.

Раніше ми повідомляли, град став частим явищем в цьому місяці. Так, 9 червня на Волині пройшов град, місцеві жителі говорять про великий збиток.

Мешканка села Овлочин (Турійський район Волинської області), Тетяна Терещук, розмістила в Фейсбук відповідний пост з фото.

«Град ... Нічого цілого не залишилося...», - написала жінка.

На знімках видно, що опади розміром з перепилене яйце побив урожай на її городі.

Користувачі мережі висловили жаль: "Жах", "Огоооо", "Дуже шкода", "Дуже шкода людську працю", "Таня, співчуваю, мама дзвонила, плаче ... в Любомлі був невеликий дощик і трохи гримить", "Дуже шкода праці".

Нагадаємо, синоптики попередили одеситів про погіршення погоди: "Дощ, шквали і не тільки".

Як повідомляла Politeka, погода жорстко запарит українців, синоптики дали точний прогноз: поза удару тільки три області.

Також Politeka писала, що погода вдарить по Україні грозами і градом, постраждають майже всі галузі: важливе попередження.