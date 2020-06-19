Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок другої хвилі епідемії в Україні
Він розповів про причини під час екстреного засідання Кабміну (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.
"Сьогодні в Україні, на жаль, черговий антирекорд захворюваності коронавірусом. Дуже велика кількість людей перестала дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник, шансів захворіти немає. І ми отримали результат. Сьогодні близько тисячі хворих, підтверджених ПЛР-тестуванням", – зазначив Денис Шмигаль.
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За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.
"Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової, першої або другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності коронавірусом", – підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».
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