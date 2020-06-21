Відомий волонтер Наталя Юсупова різко висловилася про українців

На її думку, українці наче забули про війну на Донбасі, вони бояться китайського вірусу, але не війни, яка відбувається на сході України. Вона вважає такий стан речей в Україні абсолютно ганебним.

Про це вона заявила в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

"Це жахливо. Я собі дала слово – щодня писати пости, скільки поранених, що відбувається. На жаль, про це дійсно стали менше писати і волонтери, і патріоти, телебачення не показує. Стежить лише кілька сайтів", – наголосила вона.

Юсупова зазначила, що неважливо загинув один український військовий або три, адже це три українські родини, які втратили близьку людину. Вона також навела приклад солдатів із США, перед якими буквально розступаються, і тиснуть їм руку, дякуючи за те, що вони захищають свою країну від зовнішніх загроз.

"А скільки хлопців помирає від поранень через рік-два-три? Це дуже важко. Син розповідає, що в Америці йде військовий – йому тиснуть руку, розступаються. А в Україні таке ставлення до військових, знаєте, наплювацьке і хамське", – наголосила Юсупова.

Жінка обурена цим настільки, що навіть запропонувала жорстке покарання для українців, які будуть нешанобливо ставитися до ветеранів ЗСУ.

"Я б взагалі за це ввела кримінальне покарання. Не пускають військових в маршрутку, хамлять їм або навіть плюють – це просто ганьба! ", - резюмувала Юсупова.

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