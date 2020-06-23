Стало відомо, коли в Україні може стартувати новий навчальний рік на тлі епідемії китайського вірусу
Про це в інтерв'ю журналістам розповіла в. о. глави Міносвіти Любомира Мандзій, пише РБК.
За її словами, Міносвіти разом з МОЗ зараз готує протоколи, за якими визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.
Мандзій також додала, що проект "Всеукраїнська школа-онлайн" може бути продовжено, і його хочуть також реалізувати з вересня.
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"Я хочу спростувати фейк. У коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів і технологій, якими оволоділи вчителя. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання. Живого спілкування ніхто не відміняв. В тому і суть школи", - додала в.о. глави Міносвіти.
Що стосується студентів першого курсу, то для них навчальний рік, можливо, почнеться з 17 вересня.
"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуючt навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як засвоїли матеріал його учні", - резюмувала Мандзій в інтерв'ю.
Раніше ми розповідали, що Міносвіти винесло остаточний вердикт щодо можливої відміни ЗНО-2020.
За словами в. о. голови відомства Любомири Мандзій, держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) погодила проведення ЗНО-2020 в Україні з 25 червня до 17 липня.
Так, під час ЗНО допуск до тестування буде відбуватися згідно з рекомендаціями головного санлікаря. Тобто, абітурієнтів з температурою тіла вище 37,2 З і без маски/респіратора не допустять.
Відстань між учасниками повинно складати не менше 1,2 м, а приміщення повинні бути забезпечені антисептиками.
Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".
Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»