Стало відомо, коли в Україні може стартувати новий навчальний рік на тлі епідемії китайського вірусу

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла в. о. глави Міносвіти Любомира Мандзій, пише РБК.

За її словами, Міносвіти разом з МОЗ зараз готує протоколи, за якими визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.



Мандзій також додала, що проект "Всеукраїнська школа-онлайн" може бути продовжено, і його хочуть також реалізувати з вересня.

"Я хочу спростувати фейк. У коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів і технологій, якими оволоділи вчителя. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання. Живого спілкування ніхто не відміняв. В тому і суть школи", - додала в.о. глави Міносвіти.



Що стосується студентів першого курсу, то для них навчальний рік, можливо, почнеться з 17 вересня.

"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуючt навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як засвоїли матеріал його учні", - резюмувала Мандзій в інтерв'ю.



Раніше ми розповідали, що Міносвіти винесло остаточний вердикт щодо можливої відміни ЗНО-2020.

За словами в. о. голови відомства Любомири Мандзій, держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) погодила проведення ЗНО-2020 в Україні з 25 червня до 17 липня.

Так, під час ЗНО допуск до тестування буде відбуватися згідно з рекомендаціями головного санлікаря. Тобто, абітурієнтів з температурою тіла вище 37,2 З і без маски/респіратора не допустять.

Відстань між учасниками повинно складати не менше 1,2 м, а приміщення повинні бути забезпечені антисептиками.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

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