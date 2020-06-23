Бійцеві ЗСУ Володимиру Клундуку потрібна величезна сума, щоб врятувати свою маленьку дочку

Про це у своєму Facebook повідомив командир батальйону 25-ї бригади майор Еміль Ішкулов, передає Politeka.net.

Так, дочці військовослужбовця поставили страшний діагноз, і тепер їй необхідна пересадка кісткового мозку, але операцію в Україні провести неможливо.

"Необхідна допомога. 01.06.2020 року дочки нашого товариша по службі Клундука Володимира Вікторовича Національною дитячою спеціалізованою лікарней "Охматдит" було встановлено діагноз: "Комбінований рецидив гострого лімфобластного лейкозу", пацієнтка має абсолютні показання до трансплантації кісткового мозку", - повідомив майор ЗСУ.



За словами Ішкулова, малятко вже проходило стаціонарне лікування у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії (прийняла6 блоків хіміо терапії), увійшла в ремісію, тобто увійшла в число тих, кого підтримують із сухою хіміотерапією.



Дочці бійця Володимира Клундука призначили операцію, але результати генетичного дослідження кісткового мозку батьків Вікторії і її брата не підійшли, тому маленька дівчинка потребує іншого донора.

"Обставини складаються таким чином, що операцію з трансплантації кісткового мозку Вікторії можливо зробити тільки за кордоном з орієнтовною вартістю Німеччина - 280 тисяч євро, Австрія - 400 тисяч, Іспанія - 180 тисяч, довідка-розрахунок буде надано тоді, коли закордонна клініка остаточно підтвердить можливість лікування Вікторії в одній з цих клінік. За словами завідуючої онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у м.. Київ часу для збору коштів та проведення трансплантації кісткового мозку у Вікторії - максимум до 3,5 місяців, шанси на одужання після трансплантації кісткового мозку - до 50%", - резюмував командир батальйону, в якому служить боєць Володимир Клундук.



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