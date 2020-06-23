Кількість хворих вірусом з Китаю в Україні зростає, і влада в усьому звинувачує самих же громадян, які, мовляв, не хочуть дотримуватися карантину

Однак чому Україна пройшла шлях від 10 до 900 заражень у день, і чому кількість смертей з двох зросла до тисячі, дуже дохідливо пояснив на своїй сторінці у Фейсбуці київський бізнесмен і блогер Олексій Давиденко.

«Через Велюр. Через подвійні стандарти. Через лазівки для гіпермаркетів. Через заборонену каву президента в Хмельницькому. Але винні, С*КА, в цьому ні, не вони, - а всі ми. Зростання захворювання і тотальне порушення карантину - це, виявляється, наша вина!» – пише він.





Тому кожен заклик головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка доводить автора до сказу. Він нагадав про мітинги, які проходять у Києві, про переповнені ресторани Конча-Заспи, концерти в клубах Аркадії, про те, що половина нардепів у ВР сидять без масок. При цьому в поширенні коронавіруса як і раніше винні пересічні громадяни, тому що «безвідповідальні».

І тут же Давиденко прямо вказав на те, з кого українці беруть приклад:

«Це ми з вас беремо приклад. Насправді, безвідповідальні люди – це, в першу чергу, політики, чиновники і депутати, які самі нахабно порушують і не несуть жодних фінансових втрат - у них немає банкрутств, немає звільнень, немає простою - їх не відправляють за свій рахунок. Політики заробляють справно, чиновникам платять надбавки справно, депутати на 4 роки із зарплатою. Санлікар – і той на стабільно оплачуваній роботі».

Блогер також пояснив, чому можновладці не бояться порушувати карантин:

«Вони нічим не ризикують. Вони не відчувають що їх порушення і часто ТУПІ рішення б'ють по їх же сімейному бюджету, по їх роботі, по їх життю. Тому що карантин по них не б'є. Чого їм зараз бігти в ресторан, якщо вони туди ходити і не припиняли?! Вони п'ють, гуляють, порушують, заробляють, а нас усіх звинувачують в тому, що відбувається. Це не їх війна на виживання...»

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