Працівники Шацького відділення поліції встановили особу водія автомобіля, який зливав нечистоти у водойму
Як передає Politeka.net, про це повідомляють на сторінці Шацького відділення поліції.
Нагадаємо, 14-го червня до Шацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля ГАЗ-53 зливає нечистоти у водойму на узбіччі дороги в селі Світязь.
Працівники Шацького відділення поліції встановили особу водія. Ним виявився чоловік 1953 року народження, житель Шацького району.
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Зібрані в ході перевірки матеріали направили в Державну екологічну інспекцію у Волинській області.
До речі, Коктебель накрила екологічна катастрофа.
Відповідні кадри з'явилися в мережі.
"Чергова екологічна катастрофа в Коктебелі. Все йде за графіком, великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це страшно. Страшно за здоров'я людей. Імпотенція Феодосійської влади котрий рік піддає загрозі здоров'я та життя людей. Пора заводити справи", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах видно, що під час дощу в море виливалися потоки фекалій. Користувачі мережі були шоковані ситуацією, що склалася в окупованому Криму.
Нагадаємо, масштабна катастрофа сталася в РФ, відео: "20 тонн нафти потрапило в...".
Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа на популярному курорті українців: отруйна речовина оповила узбережжі Чорного моря.
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