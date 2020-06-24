94-річний ветеран Другої світової війни відмовився зняти українські нагороди, коли до нього прийшли російські окупанти

Випадок стався в окупованому Алчевську Луганської області, передає "Корреспондент".

Напередодні 9 травня до Івана Рікотти навідалися "мер" міста Наталія Пяткова і співробітники місцевих ЗМІ. Останні хотіли сфотографувати ветерана з усіма нагородами.



Він погодився і надів всі свої ордени, в тому числі і отримані в період з 1991 по 2014 роки, тобто - українські нагороди.



"Журналісти" "ЛНР" попросили їх зняти, на що ветеран відповів категоричною відмовою. Тоді з таким же проханням до нього і звернулася Наталія Пяткова, натякнувши, що відмова може коштувати ветерану продуктового набору - подарунок від місцевої влади" до 75-річчя перемоги над фашизмом, але ветеран не повівся на цей підкуп з боку окупантів.

В результаті було оприлюднено фото з українськими нагородами, та ще й - на передньому плані.

Раніше відомий волонтер Наталя Юсупова різко висловилася про українців, які, на її думку, ніби забули про війну на Донбасі.

Волонтер зазначила, що люди бояться китайського вірусу, але не війни, яка відбувається на сході України. Вона вважає такий стан речей в Україні абсолютно ганебним.

Юсупова зазначила, що неважливо загинув один український військовий або три, адже це три українські родини, які втратили близьку людину. Вона також навела приклад солдатів із США, перед якими буквально розступаються, і тиснуть їм руку, дякуючи за те, що вони захищають свою країну від зовнішніх загроз.

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