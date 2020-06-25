Юрій і Ірина Луценко похвалилися фотографіями з карантинного відпочинку в Карпатах

Як передає Politeka.net фото - та відеозвіти колишній генпрокурор України опублікував у себе на сторінці в Фейсбук.

Ще в п'ятницю Луценки були помічені на похороні батька п'ятого президента Петра Порошенка, а у вихідні вони вже щосили каталися на квадроциклах по карпатських дорогах.

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“Карпати завжди офігенні. Не розумію, чому туристи ще не забили всі новенькі готелі, не задовольняються фірмовим баношем і не дихають тут найкращим у світі повітрям. Насолоджуйтесь! ” – написав екс-генеральний прокурор.

Для відпочинку Ірина Луценко вибрала камуфляжний костюм і вельми незвичайне взуття для активного відпочинку – кросівки з перлами від італійського будинку Fendi, які коштують $ 700.

"Грошей нагорнули а тепер фотографірують морди і сміються з дурних людей", "Де ж стільки грошей взяти,щоб жити безбідно в Англії.І бізнесу немає. ???", "Стільки баблос урвати,а чого б і не покрасуватися,коли прості смертні кінці з кінцями ледве зводять!", "Обікрали нас і радіють", "Що, дзьоб підрихтувала?", - пишуть українці в мережі.

Нагадаємо, Ірина Луценко написала заяву про припинення повноважень депутата Верховної Ради за станом здоров'я.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

«Повідомляю, що подала Заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу» — написала Ірина Луценко.

Колишній глава ГПУ Юрій Луценко підтвердив у Фейсбук новину про те, що дружина написала заяву про складання депутатських повноважень, через те, що вона перенесла серйозну проблему з серцем.

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Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

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