Волонтер Наталія Юсупова жорстко висловилася щодо скандалу з образою депутата в рядах "Слуг народу"



Як передає Politeka.net, гнівний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, таке ставлення до українок вже стало нормою.



"В нашій країні, ставлення до жінки гірше, ніж до рабині. Чоловік господар, а якщо з грошима і при посаді - взагалі Бог. Жінок принижують, вбивають, б'ють, ображають і ніхто за це не несе відповідальності. Депутат публічно назвав колегу робочою бабою і що? Більшість жінок самі себе так називають", - зазначила волонтер.

Вона впевнена, що за такий вчинок народні обранці повинні понести покарання.

"От і депутат, яку схиляли, не соромлячись, швидко прийняла вибачення і сказала, що інцидент вичерпано. В Америці, та у будь-якій цивілізованій країні, товстий і неголений дядько депутат вже б склав мандат, був вигнаний з вищого суспільства і більш того, організації з прав жінок розтоптали б його і знищили кар'єру. Але це у них, а у нас публічно ображати жінку, це норма. Поговорять кілька днів і забудуть", - вважає волонтер.

Також вона розповіді, як би сама вступила в такій ситуації.

"Я б врізала йому так, щоб запам'ятав надовго. Треба поважати себе. Обидва депутати - мужлани і бидло", - уклала Юсупова.

Нагадаємо, в мережу потрапив неформальна розмова глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з головою миколаївського відділення партії Олександром Корнієнком. Під час їх зустрічі в Миколаєві політики, по всій видимості, не помітили, що мікрофони були вимкнені, і наговорили зайвого про одного зі своїх колег.

Пізніше Олександр Корнієнко вибачився за свої слова, викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Він також заявив, що його розмова з Давидом Арахамією стосувався не Ірини Аллахвердієвої, як передбачалося раніше, а іншого політика – Тетяни Домбровської.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепші, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговореннями на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітила в Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.