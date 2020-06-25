У росіян не буде шансів на Донбасі

Українська армія тепер може знищувати сотні російських танків

Про це заявив військовий оглядач Олег Катков, коментуючи передачу Україні нової партії Javelin, передає Голос Америки.

За його словами, завдяки установкам Javelin бійці ВСУ зможуть знищити 360 ворожих танків.

Ковзанок зазначив, що ракетний комплекс Javelin має потужний двигун, який зменшує час польоту до мети і впливає на бойову ефективність летального озброєння в цілому.

«Ворог взагалі не встигає зреагувати на те, що в нього щось летить», – не сумнівається експерт.

Він також зазначив, що Javelin є одним з найбільш ефективних ракетних комплексів з нині існуючих.

«Добре вважається, коли ймовірність попадання становить 80-90%. А тут ти запускаєш 100 ракет, і ними знищуєш 97 танків. Тобто поки це самий влучний, самий ефективний комплекс, який доступний взагалі у світі», – додав Олег Катков, оцінюючи "перспективи" росіян на Донбасі.

Підсумовуючи, військовий оглядач додав, що в розпорядженні ВСУ сьогодні є 47 установок і 360 ракет до комплексу.

«Для порівняння, у Франції 76 пускових установок, у Естонії – 80, у Грузії – 72, у Литви – 40. Тобто в середньому навіть уже за кількістю Javelin ми знаходимося на рівні інших країн. Кажуть, Javelin мало – ні, це не так. Їх стільки, що ми можемо знищити 360 танків противника», – резюмував він, коментуючи передачу нової партії летального озброєння.

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