Стало відомо, хто опиниться під ударом

Рятувальники попередили українців про неезпеку 26 червня

Відзначається, що протягом доби очікуються паводки і не тільки на заході країни, передає прес-служба ДСНС.

Так, в річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 метра. Місцями можливе подальше затоплення заплав, досягнення відмітки початкового затоплення пасовищ, сіножатей біля смт Любешів.

На річці Тиса очікується підвищення рівнів води біля міста Чоп на 1,2 -1,7 метра з виходом води на заплаву.

У верхів'я Дністровського водосховища поблизу села Рухотин (Хотинський район Чернівецької області) очікується добігання паводкової хвилі з затопленням заплави, сільськогосподарських угідь, часткове затоплення прирічкової інфраструктури.

В результаті проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метра, внаслідок цього можливе затоплення траси Одеса-Рені, городів і господарських об'єктів у селі Яськи, місті Біляївка (Одеська область).

В результаті проходження високого дощового паводку на Дністрі і скидів з Дністровської ГЕС 2000-2050 м3/с є загроза затоплення в районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Зазначимо, від паводків після рясних злив вже постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Львівська та Закарпатська області.

Зараз найбільш складною ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківської, трьох районах Закарпаття, одному районі Львівщини та трьох районах Чернівецької області.

В даний час в західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинків і 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів і 280 м дамб.

Загалом ДСНС спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування здійснили порятунок 331 людини, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб і перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.

Нагадаємо, повінь на Прикарпатті посилюється з кожною годиною, дороги обвалюються під ногами: «Мамо, мені страшно».

Як повідомляла Politeka, вулиці в Україні перетворилися на бурхливі річки, вода продовжує прибувати: хто сьогодні постраждає від нового удару стихії.

Також Politeka писала, що сильна стихія обрушилася на Україну, рух паралізовано: кадри.