Бойовики РФ на Донбасі несуть величезні втрати
Так, один з прихильників «руського миру» Олександр Жучковський у своєму телеграм-каналі заявив, що після розмови з бойовиками «Луганської народної республіки» він зрозумів, що у окупантів все набагато складніше, ніж очікувалося, пише Politeka.net.
«Поговорив з луганськими військовими, депресивні настрої. Ситуація гірше, ніж я думав. Знову великі втрати. Українці атакують від безкарності».
До речі, найманці з РФ, які гинуть за відповідь вогню від України, не визнають свої обстріл з українським військам і заявляють, що їм нібито дана заборона на ведення вогню по українським військовим.
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Він зазначив, що зараз психологічний стан бойовиків оцінюється як вкрай незадовільний.
Нещодавно ми писали, що ВСУ вдалося ліквідувати мінометну позицію і житлові приміщення бойовиків
Відомо, що бойову операцію проводили бійці 54-ї Окремої механізованої бригади.
"Одним сонячним ранком противник відкрив вогонь по наших позиціях і мирному населенню. У зв'язку з цим було прийнято рішення про знищення ворога і вогневих засобів. До роботи приступили розвідники. З допомогою засобів розвідки було встановлено точне місце розташування противника і його вогневих засобів. І полетіла ответочка. Вогнем було повністю знищено вогнева мінометна позиція і житлове приміщення противника. Як ви бачите на відео, ніхто з окупантів не втік. Слава Україні", — йдеться в описі відео.
Раніше ми повідомляли, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поділився планами бойовиків на Україну.
За його словами, головною метою терористів "Л/ДНР" є повалення чинної української влади.
"Думаю, якщо опитати бійців, то відповідь буде приблизно один: треба знести владу в Києві. Далі все одно: зробити свою Україну, нормальну, або приєднатися до Росії", - заявив він.
За його словами, розглядаються обидва варіанти, однак сценарій з Росією є нібито більш "надійним" для майбутнього Донбасу. Терорист також озвучив, що бойовики чекають наказу "згори", а він у свою чергу бажає приєднання окупованих територій до Росії.
Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"
Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.
Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.