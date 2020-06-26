Бойовики РФ на Донбасі несуть величезні втрати

Так, один з прихильників «руського миру» Олександр Жучковський у своєму телеграм-каналі заявив, що після розмови з бойовиками «Луганської народної республіки» він зрозумів, що у окупантів все набагато складніше, ніж очікувалося, пише Politeka.net.

«Поговорив з луганськими військовими, депресивні настрої. Ситуація гірше, ніж я думав. Знову великі втрати. Українці атакують від безкарності».

До речі, найманці з РФ, які гинуть за відповідь вогню від України, не визнають свої обстріл з українським військам і заявляють, що їм нібито дана заборона на ведення вогню по українським військовим.

Він зазначив, що зараз психологічний стан бойовиків оцінюється як вкрай незадовільний.

Нещодавно ми писали, що ВСУ вдалося ліквідувати мінометну позицію і житлові приміщення бойовиків

Відомо, що бойову операцію проводили бійці 54-ї Окремої механізованої бригади. "Одним сонячним ранком противник відкрив вогонь по наших позиціях і мирному населенню. У зв'язку з цим було прийнято рішення про знищення ворога і вогневих засобів. До роботи приступили розвідники. З допомогою засобів розвідки було встановлено точне місце розташування противника і його вогневих засобів. І полетіла ответочка. Вогнем було повністю знищено вогнева мінометна позиція і житлове приміщення противника. Як ви бачите на відео, ніхто з окупантів не втік. Слава Україні", — йдеться в описі відео. Раніше ми повідомляли, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поділився планами бойовиків на Україну. За його словами, головною метою терористів "Л/ДНР" є повалення чинної української влади. "Думаю, якщо опитати бійців, то відповідь буде приблизно один: треба знести владу в Києві. Далі все одно: зробити свою Україну, нормальну, або приєднатися до Росії", - заявив він. За його словами, розглядаються обидва варіанти, однак сценарій з Росією є нібито більш "надійним" для майбутнього Донбасу. Терорист також озвучив, що бойовики чекають наказу "згори", а він у свою чергу бажає приєднання окупованих територій до Росії.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.