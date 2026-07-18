Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане насамперед зі збільшенням експлуатаційних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть запровадити після розгляду виконавчим комітетом міської ради звернення ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» щодо коригування вартості послуги з управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Відповідні розрахунки підприємство подало 29 червня 2026 року. У компанії пояснили, що потреба в оновленні тарифів виникла через істотне зростання вартості дизельного пального, яке є однією з основних складових витрат під час збору та транспортування сміття.

Проєкт змін уже оприлюднили на офіційних ресурсах Кропивницької міської ради. Після аналізу поданих матеріалів питання винесуть на розгляд виконавчого комітету.

Якщо пропозицію підтримають, мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні на одну особу щомісяця. Це на 2,22 гривні, або 2,54%, більше порівняно з чинною вартістю.

Для жителів приватного сектору запропоновано суму 93,70 гривні. У такому разі плата зросте на 2,31 гривні, що становить 2,53%.

У ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому пов'язане насамперед зі збільшенням експлуатаційних витрат. Найбільший вплив на собівартість надання послуги має саме подорожчання пального, без якого неможливо забезпечити стабільний вивіз побутових відходів.

Детальне економічне обґрунтування та структура запропонованих розцінок уже доступні для ознайомлення. Остаточне рішення щодо затвердження нової вартості ухвалюватиме виконавчий комітет після розгляду всіх матеріалів і проведення необхідних процедур.

До моменту офіційного затвердження продовжують діяти чинні тарифи, а про будь-які зміни мешканців повідомлять додатково.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, У Кіровоградській області доступна значна доплата до пенсії: що українцям варто зробити для оформлення виплати

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: де і кому готові надати допомогу

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.