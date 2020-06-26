Вийшло з берегів знамените озеро Синевир

Як передає Politeka.net відомо, що зараз працюють служби над ліквідацією наслідків стихії. Зокрема, вивчають укріплення берегів річок, захисних споруд.

Крім того, є інформація і фотопідтвердження, що вода зруйнувала частину автомобільної дороги до озера Синевир.

Проте в соцмережах публікують фото і запевняють, що туди при бажанні можна дістатися.

Нагадаємо, велика повінь накрила захід України відповідні кадри опублікувала Наталка Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Поки в Києві наслідки сильних злив особливої шкоди, на щастя, не зробили. Тим часом на Прикарпатті і Буковині - біда. Колишній струмок = стихійна річка. Висока вода зносить все, що їй трапляється. А там де скажений потік могли затримати лісу, їх давно немає", - підписала вона свій пост.

На кадрах видно, що стихія зносить все на своєму шляху. Місцеві жителі у відчаї намагаються врятувати хоч щось зі своїх пожитків.

Нагадаємо, Чернівці готують до термінової евакуації: що відбувається, офіційну заяву влади.

Як повідомляла Politeka, вулиці в Україні перетворилися на бурхливі річки, вода продовжує прибувати: хто сьогодні постраждає від нового удару стихії.

Також Politeka писала, що сильна стихія обрушилася на Україну, рух паралізовано: кадри.