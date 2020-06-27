Що потрібно знати простим українцям

Незважаючи на дію адаптивного карантину, влада може посилити обмежувальні заходи

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Кабміну Денис Шмигаль, передає ВПС.

За його словами, в деяких українських регіонах громадський транспорт може знову потрапити під заборону.

Шмигаль підкреслив, що в Україні фіксують збільшення кількості заражених, тому "закриття транспорту – можливо" в деяких регіонах.

"Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - підкреслив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, остаточне рішення приймає місцева влада, але Кабінет міністрів буде давати рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів за умови, що прискоряться темпи приросту хворих і в лікарнях буде рости завантаженість ліжкомісць.

"Якщо ми будемо бачити, що є загроза розвитку епідемії в гиперболічному масштабі, то будемо давати рекомендації або навіть запроваджувати карантин на державному рівні", - пояснив він.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль заявив, що перша хвиля карантину не сильно вдарила по країні.

"Хочемо зробити все можливе, щоб знову не закривати країну на локдаун. Але не можемо передбачити, як будуть розвиватися події", - резюмував він в інтерв'ю з журналістами.

Додамо, що в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю заражених китайським вірусом. Цифра за добу подолала критичну позначку.

Згідно з офіційною статистикою МОЗ, за минулу добу в Україні було зафіксовано 1 109 нових випадків захворювання китайським вірусом. Ця цифра вперше перевищила позначку в тисячу чоловік, а за останню добу померли 19 осіб.

Нагадаємо, у панікуючому МОЗ негайно звернулися до українців, лікарні переповнені.

Як повідомляла Politeka, новий антирекорд за кількістю заражених, Шмигаль не витримав

Також Politeka писала, що друга хвиля набирає обертів, в Україні побито новий антирекорд