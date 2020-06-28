У неділю, 28 червня, українські волонтери вирішили оригінально привітати співгромадян, які проживають на непідконтрольної території Донбасу, зі святом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Штабу ООС.
«Над окупованим Донецькому замайорів синьо-жовтий стяг. До Дня Конституції України, неподалік від лінії розмежування, волонтери, переселенці і військовослужбовці цивільно-військового співробітництва випустили 15-ти метровий прапор в бік окупованого Донецька. Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України», - йдеться в повідомленні.
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Як зізналися самі волонтери, вже через кілька годин мешканці окупованого Донецька почали ділитися фотографіями пролітає прапора.
«Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Ужгороді, і в Сніжному і в Шахтарську», - сказав один з волонтерів.
До цього ми писали, що на території окупованого Донецька з'явилися іграшки з українськими прапорами та абревіатурою.
Як повідомив місцевий блогер, подібні іграшки тепер можна знайти в дитячих магазинах міста.
«Магазин Дім іграшки на Текстильнику в Донецьку. Коли господар – патріот України», – підписав знімки Злісний Донецький Укр.
Нагадаємо, зрадники України боляче поплатилися за отримання громадянства РФ.
Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.
Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».