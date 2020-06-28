У неділю, 28 червня, українські волонтери вирішили оригінально привітати співгромадян, які проживають на непідконтрольної території Донбасу, зі святом



Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Штабу ООС.

«Над окупованим Донецькому замайорів синьо-жовтий стяг. До Дня Конституції України, неподалік від лінії розмежування, волонтери, переселенці і військовослужбовці цивільно-військового співробітництва випустили 15-ти метровий прапор в бік окупованого Донецька. Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України», - йдеться в повідомленні.

Над окупованим Донецьком замайорів синьо-жовтий стяг #ООС #Операція_ОС До Дня Конституції України, неподалік лінії розмежування, волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва випустили 15-ти метровий прапор в бік окупованого Донецька. Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України. – Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною, – говорить волонтер на псевдо "Оскар". – Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську. Вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з’явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом. Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Sonntag, 28. Juni 2020

Як зізналися самі волонтери, вже через кілька годин мешканці окупованого Донецька почали ділитися фотографіями пролітає прапора.

«Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Ужгороді, і в Сніжному і в Шахтарську», - сказав один з волонтерів.

До цього ми писали, що на території окупованого Донецька з'явилися іграшки з українськими прапорами та абревіатурою.

Як повідомив місцевий блогер, подібні іграшки тепер можна знайти в дитячих магазинах міста.

«Магазин Дім іграшки на Текстильнику в Донецьку. Коли господар – патріот України», – підписав знімки Злісний Донецький Укр.

Нагадаємо, зрадники України боляче поплатилися за отримання громадянства РФ.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».