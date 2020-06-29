Стало відомо, як в Україні планують боротися з боржниками по комуналці

Про це пишуть Українські новини.

Як відомо, у Раді зареєстровано законопроект, що передбачає реструктуризацію боргів по комуналці, і посилення існуючих штрафів.

Так, боржників можуть не випускати за кордон, позбавити права керувати автомобілем. Більш того, на майно можуть накласти стягнення.

Якщо споживач має борг за надані комунальні послуги, то організація-постачальник послуг може звернутися до суду. Причому таке судове засідання буде проводитися без відома самого боржника, якого не будуть навіть викликати на засідання. Після суду буде отримано судовий наказ.

Через деякий час компанія звертається до виконавця, який може навіть списувати гроші з рахунків боржників. Якщо коштів не вистачає, то можуть описувати цінне майно.

"В першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник", - озвучили нюанси юристи.

За їх словами, після цього нерухомість можуть заарештувати для визначення його вартості, і потім його виставляють на продаж.

При цьому стягувати недвижимолсть можуть тільки з тих боржників, сума боргу яких по виконавчому провадженню перевищує 20 мінімальних зарплат (до 1 липня 94460 грн, з 1 липня - 104760 грн).

Вже з 1 жовтня 2020 року всі боржники зобов'язані погодитися на реструктуризацію боргу, інакше їх внесуть до реєстру боржників.

Термін реструктуризації – до п'яти років за умови, що загальна сума платежів не буде перевищувати 25% доходів для субсидиантов і 20% – для пенсіонерів та інших пільговиків.

Субсидії у тих українців, хто оформив реуструктуризацию для погашення заборгованості по комуналці, забирати не будуть.

Нагадаємо, боржників будуть карати новим способом, постраждають мільйони.

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