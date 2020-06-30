29 червня бойовики РФ 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

"29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. За минулу добу в результаті ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення", - розповіли в ООС.

За даними розвідки 29 червня наші захисники поранили двох російських найманців.

Нещодавно ми писали, що після відведення сил в районі Станиці Луганської українські військові вже встигли зайняти вигідні позиції і створюють умови для відбиття можливих атак бойовиків

Про це заявив заступник командувача Об'єднаними силами Богдан Бондар в новому відеозверненні, оприлюдненому прес-центром операції Об'єднаних сил в Facebook.

Він підкреслив, що українські військові поліпшили становище і зайняли вигідні рубежі після розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

«Ніякого залишення позицій не відбулося. Наші підрозділи поліпшили становище, зайняли вигідні рубежі, тим самим створюють належні умови для подальших дій і по обороні, і по утримуванню певних позицій в Станиці Луганській», — заявив Бондар.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, найманці РФ перетнули лінію розмежування, багато поранених: "Просто перестати стріляти вже не вийде".

Також Politeka писала, що російські найманці прорвалися в тил ВСУ, багато поранених.