В зоні ООС на Донбасі з 22 по 28 червня були знищені десять окупантів

Про це повідомили на сторінці штабу ООС в Facebook.

"Командування Операції Об'єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації військовослужбовці Об'єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його агресивних вогневих дій. Слава Україні!" – звернулися до бойовиків українські захисники.

Крім того, офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц) у себе на каналі Телеграм опублікував наступну інформацію:

"200-я бригада. За підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: загиблими – 10 чоловік, пораненими і травмованими – дев'ять осіб. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ", – написав Штефан.

Раніше ми писали, що після відведення сил в районі Станиці Луганської українські військові вже встигли зайняти вигідні позиції і створюють умови для відбиття можливих атак бойовиків.

Про це заявив заступник командувача Об'єднаними силами Богдан Бондар в новому відеозверненні, оприлюдненому прес-центром операції Об'єднаних сил в Facebook.

Він підкреслив, що українські військові поліпшили становище і зайняли вигідні рубежі після розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

«Ніякого залишення позицій не відбулося. Наші підрозділи поліпшили становище, зайняли вигідні рубежі, тим самим створюють належні умови для подальших дій і по обороні, і по утримуванню певних позицій в Станиці Луганській», — заявив Бондар.

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