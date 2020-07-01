У Києві розгорівся новий мовний скандал

Так, нібито Київський Театр на Подолі опублікував скріншот листування з глядачем, який вимагав, щоб з ним спілкувалися російською мовою.

Скріншоти листування опублікували на відповідній сторінці у Twitter, повідомляє Politeka.net.

"Нам пишуть "зрітєлі", – так відреагували на поведінку глядача.

Важлива відзначити, що сайт Театру на Подолі надає вибір українській, англійській, а також російській мові.

Але у відповідь на вимогу глядача", адміністратор сторінки написав, що в українському театрі розмовляють або українською, або англійською, як у mcdonald's.

"Моєю мовою, будь ласка, спілкуйтеся. І ваша послуга мені неприємна... російською, будь ласка, дайте відповідь", – писав російськомовний глядач.

"На вашій – це на якій, пробачте? Я ж український театр, бо володію або українською, або англійською. Як "МакДоналдс", – відповіли йому.

Глядач, мабуть, образився і назвав театр "зухвалим", а також таким, який "не підлаштовується під глядача".

Проте пізніше з'ясувалося, що зазначена сторінка Київського Театру на Подолі фейкова, адміністрація закладу відповіла на ситуацію.

Раніше ми писали, спікер Парламенту Дмитро Разумков заявив, що російська мова в Україні допоможе повернути якомога швидше окуповані території

За його словами, мовне питання на сьогоднішній день не має роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться.

Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - впевнено заявив спікер Верховної Ради.

Разумков також спробував пояснити, чому в Україні потрібні квоти для російської мови, і як мовний закон можна допомогти повернути окуповані російськими військами території.

Нагадаємо, влади України здійснили недозволену помилку: "Зметуть вже восени, якщо...".

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