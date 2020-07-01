На "Слугу народу" Галину Третьякову накинулися біля Верховної Ради

Депутатка піддалася нападкам з боку українців після своєї заяви про дітей "низької якості", передає Politeka.net.

На Третьякову "напали" просто біля будівлі Верховної Ради, коли вона спілкувалася з людиною на інвалідному кріслі.

Недоброзичливці через паркан кричали їй "фашистка і сатаністка, на себе подивися, потвора", в результаті чого поліції навіть довелося заступитися за чиновницю.

Раніше ми писали, що найскандальнішим представницям уряду і ВР присвятив свій черговий випуск програми "Недобрий вечір" український блогер Ігор Лесев.

Блогер не зміг пройти стороною яскраву представницю "Слуг" Галину Третьякову, яка запропонувала "каструвати" малозабезпечених громадян у рамках боротьби з бідністю.

"Правда, я так і не зрозумів, каструвати варто тільки батьків-бідняків або їх дітей теж. Ох вже ці напівзаходи від «слуг народу». Але в цілому, ідея прекрасна. Нарешті нам показали справжній проект по боротьбі з бідністю. Хоча я не розумію, чому Третьякова стримує себе. Чому вона не підняла тему газових камер", - зазначив Лесев, додавши, що "Слуга народу" - "партія тупих і недорозвинених"

"Але нічого, кастрація так кастрація. Вже цієї осені. Чекайте", - резюмував блогер.

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