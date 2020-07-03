Зеленський прийняв чергове несподіване рішення

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис на законі No 3314, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за водіння у п'яному вигляді. Тепер цей проступок буде вважатися кримінальним злочином, а адміністративним правопорушенням, тобто водіїв, що сіли нетверезими за кермо, не будуть карати позбавленням волі. Відповідна інформація з'явилася сьогодні на сайті Верховної Ради.

Ще 1 січня 2020 року повинен був почати діяти закон, що передбачає кримінальну відповідальність за п'яне водіння. Але депутати відклали його до 1 липня 2020 року. Таким чином, кілька днів тому він офіційно вступив в силу.

Проте вже сьогодні почав діяти інший закон, прийнятий нардепами 17 червня і фактично скасовучий дію вищезазначеного. Згідно йому, тепер водіння в нетверезому вигляді буде вважатися кримінальним злочином, а «кримінальним проступком», за яким послідує адміністративне покарання.

заступник Міністра МВС Антон Геращенко пояснив, що завдяки цим змінам тепер 60% всіх подібних правопорушень будуть розглядатися відділом дізнання, а значить час проведення слідства значно скоротиться – до декількох місяців. При цьому штрафи для порушників зросли - за такі дії передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, і 51 тисяча гривень, у разі повторного порушення.



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