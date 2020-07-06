Президент в Одесі часу не втрачає

Неформальні знімки з робочої поїздки

В соцмережах бурхливо обговорюють фотографії прес-секретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель. Знімками з робочої поїздки дівчина поділилася на своєму профілі в Instagram.

На фото юна помічниця президента зображена на тлі моря. Під знімком значиться підпис:

«Сонячно, тепло й щасливо на Одещині»

Також дівчина залишила хештег: #мандруйукраїною. Нещодавно фото з таким же хештегом поділився і сам президент.

Відомо, що зараз команда Володимира Зеленського, включаючи Юлію Мендель, знаходиться в Одесі, де вони вже встигли відвідати Одеський припортової завод, а також побувати на пляжі біля готелю «Немо». Судячи з усього, саме тут президент вирішив зупинитися. Раніше ми писали про те, що Зеленський проігнорував запитання журналістів, які зібралися у дворі готелю, і просто поїхав на Морвокзал.

Нагадаємо також, що Зеленський з кортежем в Одесі викликав подив у українців, відео.

Крім того, Politeka писала, що Олена Зеленська досі в лікарні: стало відомо про стан першої леді, "знаходиться в...".

А ще ЗМІ повідомили про шлюб Володимира Зеленського з відомою співачкою: з'явилися фото і подробиці.