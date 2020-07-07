Українські військові знищили ворожого коригувальника на Світлодарській дузі
Як повідомляє Politeka.net про це повідомляє у Facebook волонтерський фонд "Повернися живим".
Побачити коригувальника вдалося з допомогою квадрокоптера:
"На цьому відео ви бачите спостережний пункт (НП) російських терористів очима українських військових. Саме з нього коректувався вогонь ворожої артилерії по наших позиціях. Виявити цей спостережний пункт було складно, адже його бойовики добре замаскували і досить довго дошкуляли українським захисникам на Світлодарському напрямку. Завдяки професіоналізму і квадрокоптеру нашим військовим вдалося наблизитися майже впритул і виявити НП. Тому ворожий коригувальник тут більше не працює", – йдеться у повідомленні.
Волонтери зазначають, квадрокоптери довели свою ефективність. Завдяки їм наші військові можуть детально вивчати позиції противника, місце знаходження особового складу, коригувати вогонь своїх коштів і виключати дії ворога.
Дуа Липа впустила груди з неслухняного бікіні і без сорому показала фото: небезпечний ракурс
Новий обман з картами українців, "касир" Приватбанку розкрила схему: "Таємно підключають..."
На Одесу насувається шторм з дощем: коли чекати негоди
Розмір пенсії та правила отримання виплат змінилися, важливе повідомлення ПФУ: кому дістануться гроші
Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.
"Не вірте казкам про доброго північного сусіда! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ВСУ.
За словами Сергія Кривоноса, російські військові нарощують сили на Сході і в захопленому Криму. Крім того, вони збирають значні бойові ресурси, прикриваючись навчаннями.
"РФ постійно нарощує військовий контингент у наших кордонів на сході, йде посилення угрупування військ в тимчасово окупованому Криму. Масштабні військові навчання Росії «Кавказ-2020», можуть посилити військову загрозу для України", - зазначив український генерал.
Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.
Як повідомляла Politeka, Путін оголосив термінову мобілізацію, що загрожує Україні.
Також Politeka писала, що у РФ твердо вирішили позбутися від Путіна, колишній розвідник КДБ озвучив сценарій.