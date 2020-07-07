Українські військові знищили ворожого коригувальника на Світлодарській дузі

Як повідомляє Politeka.net про це повідомляє у Facebook волонтерський фонд "Повернися живим".

Побачити коригувальника вдалося з допомогою квадрокоптера:

"На цьому відео ви бачите спостережний пункт (НП) російських терористів очима українських військових. Саме з нього коректувався вогонь ворожої артилерії по наших позиціях. Виявити цей спостережний пункт було складно, адже його бойовики добре замаскували і досить довго дошкуляли українським захисникам на Світлодарському напрямку. Завдяки професіоналізму і квадрокоптеру нашим військовим вдалося наблизитися майже впритул і виявити НП. Тому ворожий коригувальник тут більше не працює", – йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, квадрокоптери довели свою ефективність. Завдяки їм наші військові можуть детально вивчати позиції противника, місце знаходження особового складу, коригувати вогонь своїх коштів і виключати дії ворога.

Повітряні очі ЗСУ На цьому відео ви бачите спостережний пункт російських терористів очима українських військових. Саме з нього корегувався вогонь ворожої артилерії по наших позиціях. Виявити цей спостережник було складно, адже бойовики його добре замаскували та досить довго дошкуляли українським оборонцям на Світлодарському напрямку. Завдяки професійності та квадрокоптеру нашим військовим вдалося наблизитися майже впритул та виявити СПшку. Тож, ворожий корегувальник тут більше не працює. За роки війни на Донбасі квадрокоптери довели свою ефективність. Завдяки ним наші військові можуть детально вивчати позиції противника, місце перебування особового складу, корегувати вогонь власних засобів та унеможливлювати дії ворога. Та, на жаль, дрони часто потрапляють під роботу ворожого РЕБу. Але ті завдання, які вони виконують, того варті. Допомогти забезпечити військо коптерами ви можете тут: https://savelife.in.ua/donate/ Автор: @Oleg Karpenko Фонд "Повернись живим" Gepostet von Повернись живим am Montag, 6. Juli 2020

Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

"Не вірте казкам про доброго північного сусіда! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ВСУ.

За словами Сергія Кривоноса, російські військові нарощують сили на Сході і в захопленому Криму. Крім того, вони збирають значні бойові ресурси, прикриваючись навчаннями.

"РФ постійно нарощує військовий контингент у наших кордонів на сході, йде посилення угрупування військ в тимчасово окупованому Криму. Масштабні військові навчання Росії «Кавказ-2020», можуть посилити військову загрозу для України", - зазначив український генерал.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко остаточно посварилися, кадри взаємних принижень.

Як повідомляла Politeka, Путін оголосив термінову мобілізацію, що загрожує Україні.

Також Politeka писала, що у РФ твердо вирішили позбутися від Путіна, колишній розвідник КДБ озвучив сценарій.