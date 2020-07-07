Українці не бажають позбавлятися від впливу РФ
 
Як передає Politeka.net, таку думку висловив телеведучий Остап Дроздов в інтерв'ю ISLND TV (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)  
 
За його словами, стан нинішньої України викликає у нього ненависть.
 
"Я ненавиджу Україну через тих придурків, які тут живуть, не хочуть робити це своєю країною, які і далі сидять в одному місці у нашого північного сусіда (Росії - ред.) – ненавиджу “народ”, який сходив на ці вибори і проголосував за мешканця дна (Володимира Зеленського - ред.)", - заявив телеведучий.
 
Також Дроздов зазначив, що права справжніх українців в Україні утискаються.

"У мене за стільки років є підстави ненавидіти свою власну країну, тому що я в ній нещасливий. Я її громадянин, я тут виріс і сформувався я всі ці тридцять років глобально нещаслива людина. Ось живе собі нормальна людина в своїй країні, не маючи можливості практикувати свою мову на всій території від Сяну до Дону, що мені в гімні пообіцяли, не маючи можливості бачити однодумців, не маючи усього цього навіть на половині своєї території, я буду її не те що ненавидіти, я б задушив її голими руками", – заявив Дроздов.

Також ми повідомляли, що український композитор Володимир Бистряков заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація в зв'язку з підняттям патріотизму.

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"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб піднімати рівень життя, піднімають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками. 

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.

 
 