Також ми повідомляли, що український композитор Володимир Бистряков заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація в зв'язку з підняттям патріотизму.
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"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб піднімати рівень життя, піднімають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.
Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.