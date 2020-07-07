Українці не бажають позбавлятися від впливу РФ

Як передає Politeka.net , таку думку висловив телеведучий Остап Дроздов в інтерв'ю ISLND TV (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За його словами, стан нинішньої України викликає у нього ненависть.

"Я ненавиджу Україну через тих придурків, які тут живуть, не хочуть робити це своєю країною, які і далі сидять в одному місці у нашого північного сусіда (Росії - ред.) – ненавиджу “народ”, який сходив на ці вибори і проголосував за мешканця дна (Володимира Зеленського - ред.)", - заявив телеведучий.

Також Дроздов зазначив, що права справжніх українців в Україні утискаються.



