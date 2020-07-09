Майбутні офіцери випробували українську снайперську гвинтівку "UAR-10"

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомляється на сайті Нацгвардії.

"Академія завжди має декілька нових і сучасних зразків зброї, які тільки з'явилися в НГУ. Таким чином, після закінчення навчання військова частина отримує офіцера, який повністю компетентний у застосуванні бойової зброї на практиці", – сказав викладач кафедри вогневої підготовки майор Євген Безбородов.

Курсанти виконали вправи зі стрільби зі снайперської гвинтівки:

"Це були перші стрільби з цієї зброї, але це не завадило нам успішно відпрацювати вправи. Зайняв свою позицію, обчислив напрям і силу вітру і точно знищив умовного ворога - мішені", - розповів командир однієї з навчальних груп старший сержант Валентин Коржик.

Раніше ми писали, що після відведення сил в районі Станиці Луганської українські військові вже встигли зайняти вигідні позиції і створюють умови для відбиття можливих атак бойовиків.

Про це заявив заступник командувача Об'єднаними силами Богдан Бондар в новому відеозверненні, оприлюдненому прес-центром операції Об'єднаних сил в Facebook.

Він підкреслив, що українські військові поліпшили становище і зайняли вигідні рубежі після розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

«Ніякого залишення позицій не відбулося. Наші підрозділи поліпшили становище, зайняли вигідні рубежі, тим самим створюючи належні умови для подальших дій і по обороні, і по утримуванню певних позицій в Станиці Луганській», — заявив Бондар.

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