На Донбасі 8 липня загинув воїн 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького Олег Олегович Шило

Як повідомляє Politeka.net, стрілку-помічнику гранатометника було всього 29 років.

"І хоча для Олега це була перша ротація в зону бойових дій, командири і побратими відзначають, що він відповідально ставився до виконання службових обов'язків. Виявляв себе дуже добре. Відвертий, щирий, веселий, завжди всім цікавився і хотів вчитися", – повідомляється на Facebook-сторінці 30-ї ОМБР.

Шило народився 05.04.1991, жив у Києві. З 2009 по 2010 рік відслужив строкову службу в 138-ї радіотехнічної бригади в р. Васильків Київської області. У 30-ю бригаду прийшов служити у грудні-2019.

У воїна залишилися батьки і сестра.

Раніше ми писали, що російська армія згрупувала тисячі бійців в окупованому Криму.

Про це командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтент Сергій Наївши розповів в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Журналісти показали інфографіку про кількість російських військ на півострові за даними обміну інформацією з РФ. Згідно зі звітом, на території Криму базуються 100 артилерійських систем, 34 вертольота, 31 танк, 200 бронемашин, 63 літака, 684 одиниці техніки та 35,5 тисячі військовослужбовців. Сергій Наївши підтвердив цю інформацію і додав:

"Саме сухопутні угруповання становлять 11,5 тисяч осіб. Мова йде про весь склад на тимчасово окупованій території. Туди входять і військово-морські сили РФ, а також засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутні угруповання складаються з двох бригад і одного батальйону".

Український генерал додав, що розвідка ВСУ посилено стежить за південним напрямком і постійно повідомляє свіжі дані.

Нагадаємо, ВСУ готуються до масштабного нападу РФ, заява командувача: "Доведеться відповідати".

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

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