Військкомати продовжують надсилати повістки абітурієнтам, не дивлячись на доручення Кабміну врегулювати цю проблему Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувача Facebook, який сам опинився в такій ситуації. Так, киянин Ігор Дрозда заявив, що військовий комісаріат столиці порушує законодавство про призив на строкову військову службу.

За його словами, призовників Дарницького районного військового комісаріату було викликано 9 липня на міську комісію. "Я, в свою чергу, також на ній був присутній. Я надав оригінали документів на вступ до магістратури в КНУКіМ, а також довідку з навчання у мовному центрі Чеської Республіки. Згідно статті 17 про звільнення від військової служби пункту 8 та 9, я мав отримати звільнення, проте не отримав", - написав Дрозда. За його словами, комісія відхилила його документи та одностайно проголосувала за те, щоб призвати його в армію.

"Проблема в тому, що подача документів до вишів здійснюється у серпні, а у липні ще всі абітурієнти. Тому, згідно закону, підлягають призову. Шансів немає ні у кого, вирішив військовий комісаріат", - написав він.

Дрозда зазначив, що Міністерство освіти і науки "вступилися" за тих, хто досягнув 18-19 років. Юнаки цього віку отримують відстрочку по бажанню, але ті, хто вступає на магістратуру у віці 25 років, "залишилися за бортом". Крім того, Дрозда повідомив, що його та інших юнаків незаконно утримують на території збірного пункту.