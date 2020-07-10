Військкомати продовжують надсилати повістки абітурієнтам, не дивлячись на доручення Кабміну врегулювати цю проблему
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувача Facebook, який сам опинився в такій ситуації.
Так, киянин Ігор Дрозда заявив, що військовий комісаріат столиці порушує законодавство про призив на строкову військову службу.
За його словами, призовників Дарницького районного військового комісаріату було викликано 9 липня на міську комісію.
"Я, в свою чергу, також на ній був присутній. Я надав оригінали документів на вступ до магістратури в КНУКіМ, а також довідку з навчання у мовному центрі Чеської Республіки. Згідно статті 17 про звільнення від військової служби пункту 8 та 9, я мав отримати звільнення, проте не отримав", - написав Дрозда.
За його словами, комісія відхилила його документи та одностайно проголосувала за те, щоб призвати його в армію.
"Проблема в тому, що подача документів до вишів здійснюється у серпні, а у липні ще всі абітурієнти. Тому, згідно закону, підлягають призову. Шансів немає ні у кого, вирішив військовий комісаріат", - написав він.
Дрозда зазначив, що Міністерство освіти і науки "вступилися" за тих, хто досягнув 18-19 років. Юнаки цього віку отримують відстрочку по бажанню, але ті, хто вступає на магістратуру у віці 25 років, "залишилися за бортом".
Крім того, Дрозда повідомив, що його та інших юнаків незаконно утримують на території збірного пункту.
"Після рішення комісії нам сказали чекати на вулиці, щоб вирішились "якісь питання". Ми довго чекали, і в результаті нас завели у їдальню і показали, де ми будемо спати", - написав він.
При цьому напередодні, за його словами, призовникам сказали приходити до військкомату без речей.
Нагадаємо, у Кабміні вирішили вжити заходів через призов школярів в армію: "потрібно підготуватися до...".
Як повідомляла Politeka, абітурієнтів женуть в армію, важлива заява Міноборони: що робити і кому дадуть відсрочку.
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