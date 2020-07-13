Нові обстеження пацієнтів, які побороли китайський вірус, показали несподівані результати

Так, після проведених у Німеччині досліджень виявилось, що у деяких людей кількість антитіл до вірусу досить швидко зменшилася. Це ставить під сумнів ефективність вакцинації, пише сайт телеканалу ZDF.

Для аналізів відбирали зразки крові перших пацієнтів в Німеччині. Дослідження провели у мюнхенській клініці Швабінг в кінці січня.

"У чотирьох з дев'яти пацієнтів ми побачили падіння нейтралізуючих антитіл. Це показав спеціальний тест, який можна проводити тільки в лабораторії з високим рівнем безпеки", - повідомив головний лікар клініки, фахівець з інфекційних захворювань Клеменс Вендтнер.

На даний момент не представляється можливим точно визначити, як падіння рівня антитіл впливає на довгостроковий імунітет і стратегії вакцинації, але дані як мінімум ставлять під сумнів ефективність вакцинації. Крім того, з них випливає, що вірусом можна заразитися повторно.

Зазначимо, станом на ранок понеділка, 13 липня, у світі виявили 12,87 мільйона інфікованих китайським вірусом. Кількість нових заражених за добу зросла ще на 193 тисячі у порівнянні з попереднім днем.

Найбільше заражених в США (3 304 87), Бразилії (1 864 681), Індії (849 553), Росії (726 036), Перу (326 326), Чилі (315 041), Мексиці (299 750), Великобританії (291 154) і ПАР (276 242).

У той же час в Україні за станом на 13 липня, заразилися китайським вірусом 612 осіб (добою раніше – 678). За добу померли 15 пацієнтів (днем раніше – 11), одужали – 385 (457).

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