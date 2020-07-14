Ветеран АТО Олексій Петров заявив, що в Україні немає мовної дискримінації

Як повідомляє Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

"В Україні немає мовних проблем! Перевірочне слово - зовсім! В Україні ніхто і нікому не забороняє розмовляти якою завгодно мовою. Будь то китайська, російська чи українська", - зазначив Петров.

Він заявив, що може себе зарахувати до цього самого російськомовного населення України, тому що розмовляє російською, але не відчуває ніякого гноблення.

«Триста разів запитував, «Хто і кого дискримінує, поволі змушуючи в державі Україна вчити українську мову?». У відповідь невиразне мукання і казки про російськомовне населення, якому щось там важко», – написав ветеран АТО.

Раніше ми писали, що франківчанка вирушила в АТО і захищала Україну від російських загарбників.

Жінка вирушила на фронт у серпні 2014 року. Спочатку її не хотіли брати в армію і допускати до військових дій, тому їй довелося проявити наполегливість.

"Я собі думала, що приїду на передову, мені дадуть в руки автомат – і я всіх "сепаров" знищу (сміється, – ред.). Автомат мені, звичайно, ніхто не дав. Але воно і не дивно, спочатку зброї не вистачало навіть для хлопців. Хоча зіграло роль і те, що я жінка." - розповіла Людмила.

Згодом жінку визнали як повноцінного бійця української армії і вона довгий час захищала Україну від російських окупантів.

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