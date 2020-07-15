Журналіст Айдер Муждабаєв розповів, як Росія стравлювала українців з кримськими татарами

За його словами, протягом довгих років Росія намагалася переконати Україну в тому, що її головним ворогом в Криму є кримські татари.

Про це він розповів 2019 року в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Він зазначив, що країна-агресор до окупації півострова навіть проводила спільні навчання з ЗСУ, легендою яких був розгром терористичних баз кримчаків у горах.

"Проблема української політики в Криму була така: будь-яка попередня влада вважала все-таки росіян братами, а кримських татар ворогами. Є інтерв'ю військових – вони вчення проводили по ліквідації терористичних баз кримських татар в горах Криму спільно з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ось до чого готувалися – не до анексії з допомогою цього флоту і військових баз, а готувалися знищувати неіснуючі бази неозброєних кримських татар в якихось горах", – заявив він.

Муждабаєв додав, що цьому передувала масована пропаганда про слов'янську єдність і нібито виключну ворожість кримських татар.

"Пропаганда була така: ну хто такий татарин? Це кривоногий чувак, який з Монголії на коні прискакав, і перше його бажання – зарізати слов'янина. Тому слов'яни, пострадянські хлопці повинні триматися разом проти цих "чурок". Така пропаганда була завжди", – обурився Муждабаєв.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.