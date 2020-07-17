Президент України Володимир Зеленський може достроково піти у відставку

Таку думку озвучив відомий астролог і політичний експерт Влад Росс, передає Главред.

Він припустив, що 2021 рік стане найскладнішим для Володимира Зеленського, а ризик залишити посаду буде найбільшим.

"Велике питання – втримається Зеленський у влади в 2021 році. Це буде складно зробити, оскільки Сатурн, планета великого нещастя, повалення і великих труднощів, з'єднається з Сонцем, планетою, пов'язаної з королівським і президентським правлінням, в день народження Зеленського, 25 січня, і буде залишатися цілий рік у Водолії", – припустив астролог.

За словами експерта, Володимир Зеленський - водолій, тому в 2021 році "для нього все це – гірше не придумаєш".

"…2021-й – це найскладніший рік, коли ризик покинути пост буде найбільш великий. Не виключаю, що в цей час у нього може початися депресія, за якою послідує добровільна відставка", – резюмував політичний експерт у спілкуванні з журналістами.

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Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час наради

Зокрема, на нараді обговорили можливість підвищення зарплат медпрацівникам, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу).

Не виключено, що виплати можуть перерахувати вже з 1 вересня 2020 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні. Поки не запрацює нова система нарахування зарплат в 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні – зростуть вже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", – заявив Зеленський під час наради.

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