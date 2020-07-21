В окупованому Луганську демонтували барельєф Тараса Шевченка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Donetshanin.
Зазначається, що в центрі окупованого бойовиками Луганська збили барельєф Шевченка.
"Мабуть, щоб не мозолити очей неподалік від новенького бюста терориста і військового злочинця Болотова", - йдеться в повідомленні.
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Як відомо, у Луганську до дня міста планують встановити бюст померлому ватажку "ЛНР" Валерію Болотову, а також нову скульптуру в парку ім. Горького.
Сепаратисти хочуть встановити бюст на площі Героїв Великої вітчизняної війни.
Слід зазначити, що Валерій Болотов був активним учасником захоплення будівель в Луганську. Він був самопроголошеним главою так званої ЛНР з травня 2014 року, а в серпні Болотов оголосив про свою відставку, пояснюючи таке рішення нібито наслідками поранення. Після цього Болотов виїхав до Москви, де і помер в 2017 році. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад, однак дружина Болотова підозрює, що його отруїли в кафе "Червона машина".
Болотов був внесений до бази "Чистилище" на сайті "Миротворець", та на його сторінці також зазначається, що його ліквідували спецслужби РФ.
"Активний учасник "руської весни". Лідер терористів в Луганській області. Був одним з активних учасників захоплення Луганського СБУ. Ліквідований спецслужбами РФ 27.01.2017", - повідомляє "Миротворець".
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