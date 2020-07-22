Керівництво Нацполіції України прийняло рішення посилити заходи по забезпеченню громадського порядку
Відомо, що додаткові заходи безпеки запровадили на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Про це стало відомо завдяки повідомленням прес-служби Нацполіції в мережі Facebook
В центральних частинах обласних центрів і в громадських місцях, де може перебувати багато людей, які несуть службу поліцейські наряди. До їх складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України.
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Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій та залізничних вокзалів. Крім того, на в'їздах і виїздах з обласних центрів виставлені мобільні пости.
Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:
-перевірка документів у підозрілих осіб і проведення поверхневого огляду;
-перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;
-приділення особливої уваги підозрілих предметів (пакетах, коробках, ящиках), куди можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;
-забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах.
Раніше ми писали, що з'явилася нова інформація про терориста, який взяв у заручники людей в автобусі в Луцьку.
ЗМІ стало відомо ім'я зловмисника, який вранці 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. Як з'ясувалося, справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Відомо, що злочинець народився в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975. Офіційно він прописаний в місті Дубно.
При цьому терорист вже був неодноразово судимий. В цілому він провів у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів.
Там він і написав свою книгу «Філософія злочинця», яка раніше згадувалася у нього на сторінці в соцмережі. Стало відомо, що Кривоша судили за статтями «Розбій», «Шахрайство», «Вимагання», «Бандитизм», «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», а також «Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин».
Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька, чути постріли і є загроза вибуху.
Як повідомляла Politeka, захоплення автобуса із заручниками у Луцьку: з'явилися фото і вимоги.
Також Politeka писала, що захоплення автобуса в Луцьку, заручниця терміново вийшла на зв'язок: "Почала плакати, а потім...".