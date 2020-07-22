Керівництво Нацполіції України прийняло рішення посилити заходи по забезпеченню громадського порядку

Відомо, що додаткові заходи безпеки запровадили на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це стало відомо завдяки повідомленням прес-служби Нацполіції в мережі Facebook

В центральних частинах обласних центрів і в громадських місцях, де може перебувати багато людей, які несуть службу поліцейські наряди. До їх складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій та залізничних вокзалів. Крім того, на в'їздах і виїздах з обласних центрів виставлені мобільні пости.

Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:

-перевірка документів у підозрілих осіб і проведення поверхневого огляду;

-перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;

-приділення особливої уваги підозрілих предметів (пакетах, коробках, ящиках), куди можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;

-забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах.

Раніше ми писали, що з'явилася нова інформація про терориста, який взяв у заручники людей в автобусі в Луцьку.

ЗМІ стало відомо ім'я зловмисника, який вранці 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. Як з'ясувалося, справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відомо, що злочинець народився в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975. Офіційно він прописаний в місті Дубно.

При цьому терорист вже був неодноразово судимий. В цілому він провів у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів.

Там він і написав свою книгу «Філософія злочинця», яка раніше згадувалася у нього на сторінці в соцмережі. Стало відомо, що Кривоша судили за статтями «Розбій», «Шахрайство», «Вимагання», «Бандитизм», «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», а також «Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин».

Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька, чути постріли і є загроза вибуху.

Як повідомляла Politeka, захоплення автобуса із заручниками у Луцьку: з'явилися фото і вимоги.

Також Politeka писала, що захоплення автобуса в Луцьку, заручниця терміново вийшла на зв'язок: "Почала плакати, а потім...".