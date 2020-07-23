У Києві змінили тарифи на медичні послуги

Про оновлений прейскуранті розповіли у виданні "Вести"

Наприклад, якщо людина потрапить в лікарню швидкої допомоги і йому знадобиться копія довідки або історії перебування це обійдеться в 76 гривень.

Тепер, для киян консультації лікарів буде трохи дорожче. За візит до терапевта вам доведеться викласти 153 грн, поспілкуватися з хірургом обійдеться в 181 грн, з хірургом -



Варто відзначити, що тарифи вказані без ПДВ.

Найдешевша послуга, яку надають в лікарні швидкої допомоги, це укол. Процедура обійдеться в 7,30 гривень, однак ліки потрібно оплачувати окремо.

За оформлення медкарти, довідки та напрямки доведеться заплатити 36 гривень, а копія виписки з історії хвороби коштуватиме 38 грн.

Аналізи теж будуть платними, однак все залежатиме від того, які параметри крові необхідно перевірити.

Також, що за оформлення історії хвороби доведеться розщедритися на 100 гривень, а копія обійдеться в 76 гривень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для українців готують нові тарифи на медичні послуги, які будуть відповідати ринковим зарплат медиків.

За його словами, тарифи, які були розраховані до старту другого етапу реформи, не адаптовані під українські реалії.

Більш того, їх розраховували всього за два місяці до старту реформи. У Моз зазначають, що більшість тарифів розраховували чиновники, які не мають уявлення про реалії української медицини. Консультацій з лікарями при цьому не проводилися.

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