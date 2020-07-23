Українець зажадав розмовляти з ним російською мовою в Маріуполі
Як передає Politeka.net, про це повідомив Алекс Афонін на своїй сторінці в Facebook.
"А це Саша Куликов, громадянин України і Російської Федерації. І живе він в Україні (прописка є на фото). І він отримав громадянство РФ вже під час війни як «носій російської мови». А ще Санька на блок-посту в Маріуполі вимагає, щоб з ним спілкувалися «російською», він не розуміє українську. І ще у нього двоголова курка на кепці. І ср-а-ти він хотів на всіх ...", - йдеться в повідомленні.
На підтвердження своїх слів він прикріпив документи та заяву Куликова на отримання громадянства РФ.
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