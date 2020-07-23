Українець зажадав розмовляти з ним російською мовою в Маріуполі

Як передає Politeka.net, про це повідомив Алекс Афонін на своїй сторінці в Facebook.

"А це Саша Куликов, громадянин України і Російської Федерації. І живе він в Україні (прописка є на фото). І він отримав громадянство РФ вже під час війни як «носій російської мови». А ще Санька на блок-посту в Маріуполі вимагає, щоб з ним спілкувалися «російською», він не розуміє українську. І ще у нього двоголова курка на кепці. І ср-а-ти він хотів на всіх ...", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження своїх слів він прикріпив документи та заяву Куликова на отримання громадянства РФ.

Користувачі мережі таке засудили таку поведінку чоловіка.

Також ми повідомляли, що в Києві розгорівся новий мовний скандал.

Так, нібито Київський Театр на Подолі опублікував скріншот листування з глядачем, який вимагав, щоб з ним спілкувалися російською мовою.

Раніше ми повідомляли, що комік Володимир Данилець озвучив думку, що в Україні не потрібно вводити квоти не українська мова

"В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити по-російськи або по-українськи", - зазначив комік.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Як повідомляла Politeka, письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України: "За прикладом Чехії і Словаччини".

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію.