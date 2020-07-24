17-річний українець Олександр Гаркуша з Дніпропетровської області врятував п'ятьох дітей від вибуху гранати

Хлопець позбувся декількох пальців і отримав ряд інших серйозних травм, його стан нормалізувався.

За свій хоробрий вчинок він був нагороджений орденом "За мужність".

Про це розповідає в своєму репортажі Громадське Дніпро.

Так, хлопець вийшов на прогулянку і побачив на дитячому майданчику п'ятьох неповнолітніх, які гралися з гранатою, намагалися підпалити її сірниками.

Гаркуша крикнув дітям і попередив їх про небезпеку такої іграшки, проте ті не прислухалися. Коли предмет загорівся, хлопець зрозумів, що треба діяти блискавично.

Він вихопив гранату з рук дітей і спробував встигнути її відкинути - на жаль, всюди були люди і вибуховий пристрій підірвався у нього в руці.

Раніше ми писали, що за минулу добу в Дніпрі китайський вірус діагностували у сімох людей.

Повідомляється, що з початку пандемії це 641 випадок хвороби, зафіксованої в регіоні. Встигли вилікуватися 516 осіб, померли 13 городян.

Зараз на лікуванні 125 осіб, з яких у лікарнях 64 пацієнта, амбулаторно проходить лікування 61 людина. У важкому стані – троє хворих, дихають вони самостійно, апарати ШВЛ до них не підключали.

Що стосується Дніпропетровської області, то там на 24 липня зафіксовано 1275 випадків зараження китайським вірусом, померли вже 26 осіб. Продовжують боротися з вірусом 182 хворих.

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